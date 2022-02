Tranen bij Manchester City: Kevin De Bruyne maakt jonge fan blij, Oekraïense ploegmaat huilt door steun supporters

Voor Kevin De Bruyne was het een speciale wedstrijd. De Rode Duivel begon tegen Everton aan zijn 200ste wedstrijd in de Premier League. Die festiviteiten kon City niet opluisteren met een knalprestatie. Maar ‘King Kev’ toonde wel opnieuw zijn goede hart door na de wedstrijd een bezoekende fan dolblij te maken met zijn shirt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de partij begon werden er Oekraïense vlaggen bovengehaald in Liverpool. Bij beide ploegen speelt namelijk een voetballer die familie heeft in het land dat in oorlog is met Rusland: Oleksandr Zinchenko bij Man City en Vitaliy Mykolenko bij Everton. De twee omhelsden elkaar ook.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen