UGent roept al haar uitwisselingsstudenten terug uit Rusland

De Gentse universiteit (UGent) heeft alle uitwisselingsstudenten die in Rusland studeren, teruggeroepen. De huidige omstandigheden laten volgens rector Rik Van de Walle internationale uitwisselingen niet toe. Achttien studenten zijn gecontacteerd over de beslissing, die genomen is na contact met de Belgische ambassade en experten die de universiteit in huis heeft.