Nieuwe explosies, maar Kiev houdt stand: dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

Luchtalarm en zware explosies: Kiev kende alweer aan slapeloze nacht. Maar ondanks het Russische overwicht, slagen Oekraïense troepen er nog steeds in de historische stad in handen te houden. Anders is het in Charkov, de tweede grootste stad van het land, waar bij het ochtendgloren Russische troepen zijn binnengereden. Het Westen heeft ondertussen dan toch een “financieel kernwapen” ingezet. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne.

Afgelopen nacht gingen de zware gevechten op verschillende plaatsen in Oekraïne gewoon door. Rond hoofdstad Kiev werden hevige explosies waargenomen. Op Twitter maakten burgers melding van een zware explosie aan de rand van de stad. Het zou kunnen gaan om een ontploffing in de stad Vasilkiv, op een dertigtal kilometer van Kiev. De burgemeester bevestigde dat Russische troepen een brandstofdepot hebben gebombardeerd. “Een ecologische ramp”, zo zegt de Kyiv Post.

Omwille van de aanhoudende gevechten kon de brandweer niet uitrukken. De vlammenzee was volgens ooggetuigen tot in Kiev zichtbaar.

Vasilkiv heeft een grote militaire luchthaven, waar Russische en Oekraïense zondagochtend een zware strijd leveren. Volgens mediaberichten proberen de Russen opnieuw om een van de grotere luchthavens rond Kiev te veroveren.

Bij het ochtendgloren waren in Kiev zondagochtend alweer rookpluimen te zien — © REUTERS

In Kiev zelf hebben Russische troepen afgelopen nacht een opslagplaats met radioactief afval beschoten. Volgens de Oekraïense nationale nooddienst NSW werden enkel het hek en gebouwen van een van de filialen van Radon Union getroffen, zo schrijft de Kyiv Independent. De opslagtanken met nucleair afval zijn momenteel dus intact.

Tweede grootste stad

Ook bij Charkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land, gingen de gevechten vannacht onverminderd door. Daarbij vielen ook burgerdoden. Volgens de Oekraïense overheid werd in de stad ook een appartementsgebouw van negen hoog onder vuur genomen, waarbij een vrouw werd gedood. In Kiev zou dan weer een jongetje van zes zijn gestorven door bombardementen.

Onder meer in Charkov werden ook appartementsgebouwen getroffen. — © REUTERS

De Verenigde Naties hebben zondagnacht bevestigd dat er al zeker 240 burgerslachtoffers vielen sinds de Russische inval in Oekraïne. Volgens het OCHA, het VN-agentschap dat instaat voor de coördinatie van humanitaire zaken, zijn al minstens 64 mensen om het leven gekomen. “Maar de echte cijfers liggen waarschijnlijk hoger”, waarschuwt het OCHA.

Vanochtend vroeg zijn Russische troepen Charkov binnengetrokken. Dat heeft Anton Cherasjtsjenko , een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt via Telegram.

Een lokale functionaris bevestigde het nieuws op Facebook.“Russische lichte voertuigen zijn doorgedrongen tot in Charkov, ook in het centrum van de stad”, aldus Oleg Sinegoubov. Hij voegde er nog aan toe dat de gevechten doorgaan. De 1,4 miljoen inwoners worden opgeroepen binnen te blijven.

Op video’s die door de adviseur en de Oekraïense Staatsdienst voor Speciale Communicatie en Informatiebescherming zijn gepubliceerd, zijn Russische militaire voertuigen te zien die door de straten rijden. Andere beelden tonen een brandende tank. De Russen zouden er vannacht een gaspijplijn hebben doen ontploffen.

Rusland zelf verklaart ook twee andere grote steden in het zuiden van Oekraïne te hebben omsingeld. Cherson en Berdiansk, steden met respectievelijk 290.000 en 110.000 inwoners zijn “helemaal geblokkeerd”, meldt het Russische persagentschap TASS.

Volgens de burgemeester is ook de zuidelijke stad Nova Kakhova ingenomen door Russische troepen.

Ook Oekraïense winst

Tijdens hevige gevechten in de omgeving van Hostomel, ten noordwesten van Kiev, hebben Oekraïense troepen naar eigen zeggen een uit Rusland afkomstige Tsjetsjeense speciale eenheid verslagen. De commandant, generaal Magomed Toesjajev, zou bij de gevechten om het leven zijn gekomen. “Ukrainska Pravda” berichtte zondagochtend dat de Oekraïense soldaten tijdens deze gevechten grote hoeveelheden aan wapens hebben buitgemaakt.

Trump veroordeelt nu wel

Nog vannacht heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump de Russische invasie nu toch veroordeeld. In een toespraak op de Conservative Political Action Conference (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven, noemde de Republikein de aanval “verschrikkelijk”.

“We bidden voor de trotse mensen van Oekraïne. God zegene hen allemaal.” Wel herhaalde hij dat het bij hem nooit gebeurd zou zijn, en dat hij tijdens zijn ambtsperiode wel goed kon opschieten met Poetin. “Het probleem is niet dat Poetin slim is, want natuurlijk is hij slim. Het echte probleem is dat onze leiders dom zijn, zo dom” aldus Trump.

Rusland uit Swift gegooid

Ondertussen worden ook steeds zwaardere sancties tegen Rusland ingezet. Zaterdagavond laat is beslist dat een aantal Russische banken wordt uitgesloten uit het internationale betalingssysteem Swift. De landen van de Europese Unie, de VS en andere bondgenoten zijn het daarover eens geworden, zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

“We verbinden ons ertoe een bepaald aantal Russische banken uit Swift te verwijderen”, aldus von der Leyen. “Dit zal ervoor zorgen dat deze banken worden losgekoppeld van het internationale financiële systeem. Al deze maatregelen zullen het vermogen van Poetin om zijn oorlog te financieren aanzienlijk schaden en ze zullen een ernstig uithollend effect hebben op zijn economie. Poetin is een weg ingeslagen die erop gericht is Oekraïne te vernietigen, maar wat hij in feite ook doet is de toekomst van zijn eigen land vernietigen.”

Swift is een systeem dat grensoverschrijdende betalingen mogelijk maakt. Zonder toegang is buitenlandse handel onmogelijk. De maatregel om Rusland de toegang te ontzeggen werd de voorbije dagen dan ook omschreven als “een financieel kernwapen”.