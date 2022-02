Oplossing in zicht voor 205 van de 301 zwarte verkeerspunten

Er is een oplossing in zicht voor 205 van de 301 gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in De Zondag. De aanpak van 51 van die zwarte punten is nog in voorbereiding, maar 154 andere knelpunten zijn al aangepast of worden heel binnenkort aangepakt.