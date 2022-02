Drie mannen ongedeerd na zware klap tegen walsmachine in Heks

Heers

Drie mannen zijn zondagochtend als bij wonder ongedeerd gebleven bij een zware crash in de Henestraat in Heks bij Heers. Ze kwamen met hun auto tegen een walsmachine - die langs de weg stond - terecht. De klap was enorm. De auto is gereduceerd tot een stuk schroot. De mannen hadden enkel wat schrammen. mm