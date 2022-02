Oekraïens bedrijf haalt alle bewegwijzering weg: “De Russen de weg naar de hel wijzen”

Het voornaamste Oekraïense bedrijf dat zich bezighoudt met de bewegwijzering in het land, is langs wegen alle borden aan het weghalen om de opmars van de Russische troepen te bemoeilijken.

Het bedrijf Ukravtodor roept alle wegenorganisaties, regionale gemeenschappen en lokale overheden op om onmiddellijk te beginnen met het ontmantelen van alle bewegwijzering in het land. “De vijand kampt met matige communicatie en kan niet goed navigeren”, aldus Ukravtodor op social media. “Laat ons hen de weg naar de hel wijzen.”

Op een bewerkte foto staat een standaard bord waarop de namen van nabijgelegen steden zijn vervangen door teksten als: ‘Go fuck yourself’, ‘Go fuck yourself again’ and ‘Go fuck yourself back in Russia’.