Oekraïens president Zelenski: “Afgelopen nacht was wreed. De Russen viseren zelfs kinderdagverblijven”

De Oekraïense president Volodymir Zelenski verwerpt het Russische voorstel om te onderhandelen in Minsk, zoals Kremlin-woordvoerder Peskov zondagochtend bekendmaakte. Zelenski benadrukte in een televisietoespraak dat hij open staat voor gesprekken op andere locaties “die niet symbool staan voor agressie tegen ons land”. Het Oekraïense leger schoot zondagochtend een raket neer die was afgevuurd vanop Wit-Russisch territorium. “Een nieuwe oorlogsmisdaad”, noemde de Oekraïense legerchef dat. “Anders waren gesprekken in Minsk wel mogelijk geweest”, aldus Zelenski.

Volgens de Oekraïense president Zelenski bombardeert Rusland zondag ook residentiële gebieden in zijn land. “De afgelopen nacht was wreed, met opnieuw schietpartijen, opnieuw bombardementen op woonwijken en civiele infrastructuur. Er is vandaag geen enkel doelwit in ons land dat de bezetters niet viseren.”

“Ze vechten tegen iedereen”, aldus de president. “Ze vechten tegen alle levende wezens - tegen kinderdagverblijven, tegen flatgebouwen en zelfs tegen ambulances. De Russische troepen vuren raketten af op stadsdistricten waar er zich geen militaire infrastructuur bevindt of ooit bevonden heeft.”

“Vasylkiv, Kiev, Chernigiv, Sumy, Charkov en veel andere steden in Oekraïne leven in omstandigheden die we voor het laatst meemaakten tijdens de Tweede Wereldoorlog”, besluit Zelenski strijdvaardig. “Maar we zullen blijven vechten zolang het nodig is om ons land te bevrijden.”

De president benadrukt dat hij wil onderhandelen om de oorlog te beëindigen en vrede te krijgen. Maar niet in Minsk. “Warschau, Bratislava, Boedapest, Istanboel, Bakoe. We hebben die allemaal voorgesteld. Om het even welke andere stad is goed voor ons - in een land van waaruit geen raketten op ons worden afgevuurd. Dat is de enige manier voor eerlijke onderhandelingen die echt een einde kunnen maken aan de oorlog.”

