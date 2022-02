De bevrijding van Kiev, in 1943. In de Russische geschiedenis maakt die deel uit van de Grote Vaderlandse Oorlog. — © Arkadyi Shaikhet/belga

De oorlog in Oekraïne is ook een oorlog over de geschiedenis. Poetin beweert dat hij Oekraïne moet “denazificeren”. Hij neemt een loopje met de waarheid. Ja, Oekraïne heeft een collaboratieverleden, maar extreemrechts is er marginaal.