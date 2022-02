Oekraïners maken massaal molotovcocktails na oproep van regering: “Niet gedacht dat we zo ons weekend zouden doorbrengen”

Rusland viel donderdag Oekraïne binnen, maar president Zelenski en de Oekraïense overheid blijven strijdvaardig. Na de invasie, riep de regering dan ook op om massaal molotovcocktails te maken om de Russische troepen te bestoken als ze steden willen binnentrekken. Volgens beelden die op sociale media worden gedeeld, geeft de Oekraïense bevolking massaal gehoor aan die oproep en worden er in hoekjes van wijken talloze brandbommen gemaakt. “Niemand had gedacht dat we zo ons weekend zouden doorbrengen”, zei de Oekraïense lerares Arina uit Dnjepropetrovsk aan de Britse BBC. “Maar het is belangrijk om te doen.”