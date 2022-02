Nieuw wetenschappelijk onderzoek stelt dat coronavirus ontstond op de markt van Wuhan (en niet in een labo)

Twee nieuwe wetenschappelijke studies wijzen naar een markt in Wuhan als de oorsprong van de coronapandemie. Een grondige analyse van uiteenlopende data besluit dat het virus aanwezig was in levende zoogdieren die op de markt werden verkocht. Daarnaast bevestigen ze ook dat het virus twee keer oversprong van dier naar mens. De theorie dat het virus uit een labo ontsnapte, krijgt daarmee alweer een fikse knauw.

Januari 2020. De eerste berichten duiken op over 44 Chinezen die met een zware longontsteking in het ziekenhuis liggen. Allemaal bezochten ze een plaatselijke markt in de stad Wuhan: de Huanan vismarkt, waar naast vis en schaaldieren ook wilde dieren werden verhandeld. Slangen, vogels, maar ook vossen en andere zoogdieren. Terwijl de pandemie zich in de maanden nadien ontvouwt, kijkt men dan ook naar de markt als punt van oorsprong van het nieuwe coronavirus, maar worden er ook nieuwe pistes gelanceerd: dat het virus in een labo ontstond, bijvoorbeeld. Twee nieuwe wetenschappelijke studies bevestigen nu de eerste hypothese.

Het gaat om onderzoeken uitgevoerd door een hele reeks wetenschappers uit onder meer de VS, Canada, Nederland, Australië, Zuid-Korea. De studies zijn nog niet gepubliceerd en moeten nog getoetst worden door collega’s. Maar volgens coauteur Michael Worobey, evolutiebioloog van de universiteit van Arizona, bieden ze “een uitzonderlijk helder beeld dat de pandemie begin in de Huanan markt”, zo zegt hij aan de New York Times.

Te veel om toeval te zijn

Voor deze studies bekeken de onderzoekers 156 gevallen van Covid in Wuhan in december 2019. Voor elk van die gevallen zetten ze de exacte locatie uit op een kaart. Daarbij is te zien dat die zich grotendeels dichtbij de markt situeerden. Daarna zetten ze ook 737 gevallen van januari en februari uit op de kaart. Daarvoor gebruikten ze data van het Chinese sociaal netwerk Weibo. Die bevonden zich verder weg van de markt, in andere delen van de stad waar meer ouderen woonden. Een duidelijk patroon voor de verspreiding van het virus, besluiten de wetenschappers. “Er is sterk statistisch bewijs dat dit geen toeval is”, aldus Worobey.

De markt in Wuhan werd op 1 januari 2020 gesloten — © AFP

Daarnaast leveren ze ook bewijs dat eind 2019 in de markt ook wasbeerhonden verkocht werden en andere zoogdieren die gekend staan als gastheer voor coronavirussen. Stalen die in januari 2020 verzameld werden, vertoonden ook sporen van Covid op de plek waar net die verkopers zich bevonden.

Tot slot keken de onderzoekers naar de evolutie van het virus zelf. In het begin van de pandemie waren er twee grote vertakkingen: de A-lijn en de B-lijn. Uit een analyse van de mutaties van die vertakkingen, besluiten ze dat die niet in de mens zijn ontstaan: het virus is twee keer van een dier naar een mens overgesprongen: een eerste keer eind november of begin december, een tweede keer een paar weken later. Zowel de A-lijn als de B-lijn zijn bovendien terug te brengen tot de Huanan markt, luidt het.

Niet uit een labo

Dat het virus twee keer de sprong maakte, werd ook door een eerder onderzoek al gesteld. Bovendien wordt die hypothese nog bevestigd door een nieuwe Chinese publicatie. Eerder werden alleen sporen van de B-lijn teruggevonden op de markt in Huanan. Uit nieuw onderzoek blijkt nu ook een spoor van de A-lijn teruggevonden op een handschoen die in beslag werd genomen toen de markt op 1 januari 2020 verplicht werd gesloten.

Al die nieuwe gegevens geven een forse knauw aan een andere populaire theorie: dat het coronavirus uit een labo is ontsnapt. Toch is nog niet iedereen even overtuigd. The New York Times sprak met viroloog Jesse Bloom, één van de verdedigers van de labo-theorie. “Wat ze beweren zou waar kunnen zijn”, zegt hij. “Maar ik denk niet dat de data goed genoeg zijn om dat met zekerheid te zeggen.”