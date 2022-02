Na Zweden weigert ook Tsjechië tegen Rusland te voetballen in WK-barrages: “Zelfs niet op neutraal terrein”

“Het Uitvoerend Comité van de Tsjechische voetbalbond, de technische staf en de spelers van de nationale ploeg hebben besloten dat het in de huidige situatie niet mogelijk is te spelen tegen de Russische nationale ploeg, zelfs niet op neutraal terrein. We willen allemaal dat de oorlog zo snel mogelijk stopt”, zegt de Tsjechische bond zondag in een verklaring.

Tsjechië speelt op 24 maart in Zweden. Vijf dagen later speelt de winnaar van die wedstrijd in principe op verplaatsing tegen de winnaar van het duel tussen Rusland en Polen om een plaats op het WK in Qatar.

Maar Zweden liet zaterdag al verstaan niet tegen Rusland te willen voetballen na de inval van de Russen in Oekraïne. “De invasie is illegaal en erg verkeerd”, verklaarde de Zweedse bondsvoorzitter Karl-Erik Nilsson. “Voetballen tegen Rusland is nu onmogelijk. Rusland kan niet deelnemen zolang deze waanzin duurt.”

Vrijdag al maakte de Poolse bond duidelijk niet naar Moskou te willlen afreizen voor het duel tegen de Russen. De wereldvoetbalbond FIFA heeft nog niet gereageerd op de weigeringen.