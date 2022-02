Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) wil Oekraïense vluchtelingen automatische bescherming toekennen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil werk maken van een speciaal statuut voor de Oekraïense vluchtelingen. Daarbij zouden ze automatisch een jaar opvang krijgen in Europa, dat eventueel verlengd met twee jaar verlengd kan worden. “Als Europa daar niet uitraakt, dan moet België het zelf doen”, zei hij zondagvoormiddag in ‘De zevende dag’ op Eén.

Daarbij is geen tijd te verliezen maakt hij duidelijk. “Het is nu chaos in Oekraïne, we moeten er alles aan doen om klaar te zijn. We kunnen niet aanvaarden dat het ook bij ons chaos wordt.” Hij wil daarom een Europese richtlijn uit 2001 activeren, die de automatische bescherming moet mogelijk maken. Die richtlijn werd in het leven geroepen in de nasleep van de oorlogen op de Balkan, maar werd nog nooit ingeschakeld.

“The time is now”, zegt Mahdi. “We hebben de morele plicht om Oekraïne te helpen en solidair te zijn. De Europese Unie heeft een krachtig instrument in handen om Oekraïners op grote schaal bescherming te bieden. We mogen niet talmen om hen snel een veilige haven te geven. Als de EU de nodige stappen niet onderneemt, dan zal ik onderzoeken hoe we Oekraïners zelf een tijdelijk verblijfsstatuut kunnen geven in ons land.”

Om 15 uur komen de Europese ministers bevoegd voor asiel en migratie om zich over de kwestie te buigen. (agy)