“Wit-Rusland staat op het punt zich aan te sluiten bij de Russische invasie”

“Wit-Rusland zal zeer waarschijnlijk deelnemen aan de Russische oorlog tegen Oekraïne. Aan Russische kant”, aldus Zagorodnyuk. “Er is informatie over landingstroepen uit Wit-Rusland die in de vliegtuigen zijn geladen om Oekraïne binnen te komen. Dit is een verschrikkelijke ontwikkeling, omdat het gaat om een ​​land dat tot voor kort een goede vriend van Oekraïne was. Beide landen zijn in hun vele honderden jaren van geschiedenis nog nooit met elkaar in oorlog geweest.”

“Russische raketten afgevuurd vanuit Wit-Rusland”

Eerder op de dag gaf de president van Wit-Rusland Alexander Loekasjenko toe dat Russische troepen vanuit zijn land Oekraïne hebben aangevallen. “Er zijn twee raketten afgevuurd, omdat Kiev drie tot vier lanceerbasissen aan de grens met Wit-Rusland heeft opgesteld,” aldus Loekasjenko aan Wit-Russische staatsmedia. De president ontkende toen nog wel formeel dat Wit-Russische troepen meevechten aan de zijde van de Russen in Oekraïne. “Natuurlijk helpt Wit-Rusland de Russen”, klonk het. Zo wordt er gezorgd voor gewonde militairen.

Tegelijkertijd riep Loekasjenko op om het geweld te beëindigen. “Ik zou dit geen oorlog noemen, maar een conflict (...) We moeten aan de onderhandelingstafel gaan zitten en de problemen oplossen, ook die van Rusland”.

Loekasjenko bevestigde dat er een Russische delegatie is afgereisd naar Homel in Wit-Rusland om onderhandelingen op te starten. “Wanneer Oekraïne niet komt, wat moet je dan doen, het is hun keuze”.

In Wit-Rusland vindt zondag een omstreden grondwettelijk referendum plaats. Daarmee wil Loekasjenko, die ook wel de laatste dictator van Europa wordt genoemd, zijn macht verder bestendigen want hij zou hiermee zijn ambtstermijn nog twee keer kunnen verlengen.