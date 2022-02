Oekraïense man klimt op tank om opmars Russisch leger te stuiten

De Russische overheid kondigde zaterdagavond een “groter offensief” in Oekraïne aan en bestookt onder meer de miljoenensteden Kiev en Charkov. Maar het Oost-Europese land is nog niet op de knieën gedwongen: overal in Oekraïne geven burgers gehoor aan de oproep van hun regering om molotovcocktails te maken. Op sociale media verschijnen ook beelden van dappere Oekraïners die op straat komen om de Russische tanks buiten te houden. In Bakhmach, een stad in het noorden van Oekraïne, werd een man gefilmd toen hij op een militair voertuig klom. Maar ook in andere steden komen mensen massaal op straat tegen de invasie.