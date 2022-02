OHL-supporter die onwel werd tijdens wedstrijd tegen Anderlecht nog steeds in zeer kritieke toestand

Dat voetbal de belangrijkste bijzaak is, met de nadruk op de laatste term, werd zaterdag tijdens de wedstrijd van OH Leuven tegen RSC Anderlecht nog maar eens duidelijk toen een supporter onwel werd en gereanimeerd moest worden. Zijn toestand is zeer kritiek.

Na een aangenaam openingskwartier vol sfeer en goed voetbal legde scheidsrechter Erik Lambrechts plots het duel even stil. Een supporter die in tribune 2 zat, was onwel geworden en moest vervolgens gereanimeerd worden. De medische instanties reageerden erg vlug, en al snel werd duidelijk hoe ernstig de situatie was.

De wedstrijd werd dan ook een twintigtal minuten onderbroken. Nadat de medische instanties de supporter hadden overgebracht naar het ziekenhuis zong het hele stadion het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers, en brak er een applaus los. De medische instanties werden bedankt voor de snelle hulp, waarna de wedstrijd kon hervatten.

Helaas ziet de situatie er voor de supporter niet goed uit. Er wordt bevestigd aan onze redactie dat de man zijn toestand momenteel zeer kritiek is. Zijn familie is in alle rust bij hem.