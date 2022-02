Vitesse en Loïs Openda proeven na 1 op 12 opnieuw van de zege in de Eredivisie

Halfweg was er nog niet gescoord, maar in de eerste 10 minuten na de rust ontplofte de wedstrijd helemaal. Mikkel Duelund (49.) bracht de Nijmegenaren eerst nog op voorsprong, maar Danilho Doekhi (54.) en Dominik Oroz (56.) zetten de scheve situatie al snel volledig recht. Oroz trof in de 80e minuut een tweede maal raak en Thomas Buitink legde in de 95e minuut nog een vierde treffer in het mandje. Loïs Openda maakte de 90 minuten vol bij de thuisploeg. De Gelderlanders vatten post op de zesde plaats met 40 punten.

Op hetzelfde tijdstip was er ook de topper tussen AZ en Feyenoord. Daarin trokken de Alkmaarders het laken met 2-1 naar zich toe, waardoor ze op de vierde plaats met 48 punten tot op drie punten naderen van de Rotterdammers.