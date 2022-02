Oekraïne stemt in met vredesonderhandelingen aan Wit-Russische grens

“De Oekraïense delegatie zal de Russische zonder voorafgaande voorwaarden ontmoeten aan de Oekraïens-Wit-Russische grens in de regio van de rivier Pripjat”, zo staat in een mededeling die op sociaalnetwerksites wordt gedeeld. Dat betekent dat de gesprekken in de buurt van Tsjernobyl zullen plaatsvinden.

De aankondiging kwam er vlak nadat de Russische president Vladimir Poetin had verklaard de “ontradingsmacht” van het leger, die een nucleaire component bevat, in paraatheid te brengen.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov stelt dat het overleg zal plaatsvinden in Homel, aan de Wit-Russische kant van de grens.

Het Kremlin had eerder al voorgesteld om onderhandelingen in Wit-Rusland op te starten. Maar Kiev had die uitnodiging afgewezen. De Russen hadden de voorbije weken in Wit-Rusland nog duizenden soldaten gestationeerd, die ook Oekraïne zijn binnengevallen. Voor Zelenski was dat land dus niet neutraal.

Maar de Wit-Russische president Alekandr Loekasjenko zou tijdens een telefoongesprek veiligheidsgaranties hebben gegeven aan zijn Oekraïense ambtgenoot. “Russische vliegtuigen, helikopters en raketten die op het grondgebied van Wit-Rusland zijn gestationeerd, zullen ter plaatse blijven tijdens de aankomst, de onderhandelingen en het vertrek van de Oekraïense delegatie”, meldt Kiev daarover.