Bestuurder (38) wijkt af op E17 en overleeft klap niet

Op de E17, anderhalve kilometer voorbij de afrit Lokeren in de richting van Gent, gebeurde zondagmiddag een dodelijk verkeersongeval.

De bestuurder van een bestelwagen, die was omgebouwd voor het vervoer van mensen met een rolstoel, week om een nog onbekende reden van het rechter rijvak af en kwam naast de weg terecht. Hij botste met zijn wagen tegen een verkeersbord. De klap was bijzonder zwaar. De 38-jarige bestuurder was op slag dood. Op het eerste gezicht waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het parket en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Door het ongeval vormde zich snel een file die tot voorbij Waasmunster reikte.