Hoe kunnen molotovcocktails tanks en andere gepantserde voertuigen tot stilstand brengen?

In se is een molotovcocktail niet meer dan een glazen fles met brandstof en een lap stof als lont. Als de fles breekt, spat de brandstof in het rond en schiet die in brand. Het lijkt onbegonnen werk: een tank te lijf gaan met zelfgemaakte brandbommen. “Maar het is wel degelijk effectief”, zegt Peter Wijninga, oud-kolonel bij de Nederlandse luchtmacht en nu defensie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies. “Als je een gepantserd voertuig bekogeld met molotovcocktails en een zestal ontbranden, is zo’n voertuig volledig bedekt met brandende vloeistof. En gezien die een gewone verbrandingsmotor hebben, is er ook een luchtinlaat die dan brandende lucht aanzuigt. In geen tijd ontploft dat motorblok en staat het voertuig stil.”

Op sociale media en berichtenapps worden ook beelden gedeeld waar de luchtinlaat van de meeste tanks zich bevindt.

“Eens tot stilstand gekomen, kunnen de inzittenden geen kant uit, als ze het luik openen om te vluchten, valt er brandende vloeistof binnen. Ze zitten vast en worden levend gekookt.”

