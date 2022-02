Actiegroep tegen stijgende energieprijzen niet welkom aan huis De Croo: politie sluit straat af

Michelbeke

Een actiegroep die de stijgende energieprijzen en de coronamaatregelen beu is, probeert zondag een sit-in te houden aan de woning van premier Alexander De Croo in de Lepelstraat in Michelbeke. “Volgens onze informatie is er een groep van ongeveer dertig mensen op komst naar Michelbeke”, reageert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD), die samen met de zonechef de actie vanop het gemeentehuis opvolgt.

“Eerder op de dag hielden ze al halt bij de familie De Gucht (Open VLD). Blijkbaar betreft het een groep van mensen die gefrustreerd geraakt door de stijgende energieprijzen enerzijds en de aanhoudende coronamaatregelen anderzijds. Die frustraties moeten ze blijkbaar eens kwijt. We communiceerden naar die groep dat ze niet welkom zijn in de Lepelstraat. We ontvangen ze graag op ons gemeentehuis waar ze zeker een brief mogen afgeven die ik persoonlijk aan de premier wil bezorgen.”

“Over veiligheidsmaatregelen omtrent de premier communiceren we nooit”, luidt het bij Tom Meulenbergs, woordvoerder van premier Alexander De Croo.