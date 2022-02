REACTIES. Jelle Bataille (Antwerp): “We spelen te wisselvallig om een titelkandidaat te zijn”

Een statement, de beste wedstrijd onder Alfred Schreuder. Club Brugge bewees zondagmiddag dat het uitdager nummer één is om Union van de titel te houden. Het verschil met Antwerp was groot, dat beseften ook de spelers.

Denis Odoi: “Ben meer ‘No Sweat No Glory’ dan men denkt”

Denis Odoi ontving na de wedstrijd de ‘Man van de Match’-award. “Ik weet niet of ik die award speciaal verdien, het is een groepsprestatie. Ik ben blij met de vermelding, niet meer dan dat”, reageerde Odoi voor de camera’s van Eleven.

Het gaat steeds beter met Odoi op zijn nieuwe positie voor de verdediging. “Ik probeer gewoon altijd honderd procent mijn best te doen op mijn positie. Dat is al een paar keer goed gegaan, er zullen ook wel wedstrijden komen waarin het minder is. Ik moet de controleur zijn die de balans houdt tussen het aanvallende en het verdedigende compartiment. Ook een paar foutjes maken die de tegenaanval eruit halen en vanuit die centrale positie een leidersrol opnemen, de ploeg sturen.”

© BELGA

Ook zijn eerste doelpunt voor blauw-zwart is een feit. “Ik ben blij met mijn doelpunt, maar ik hoop dat ik de lat niet te hoog leg”, ging Odoi verder. “Ik scoor ook meestal met het hoofd, dat gaat makkelijker want dan moet ik niet teveel nadenken. Ik heb in de Premier League en Championship gespeeld, dus ik weet wel een beetje wat koppen is.”

Een deel van de Brugse aanhang was eerder sceptisch bij de komst van Odoi, maar na een kleine maand kunnen de fans haast niet anders dan hem volledig in de armen sluiten. “Ik heb er niet teveel aandacht aan besteed, ik heb geen sociale media en lees geen kranten. Ja, ik heb een verleden bij Anderlecht. Maar heel veel mensen die mij kennen weten dat ik meer ‘No sweat, No glory’ ben dan men denkt. Vandaag was een statement van ons naar de andere ploegen, maar je kan niet teren op één prestatie. We moeten het de rest van het seizoen ook nog bewijzen.”

Andreas Skov Olsen: “Scoorde vroeger heel veel op deze manier”

“Het is een geweldig gevoel om mijn eerste doelpunt te maken in zo’n topwedstrijd voor een vol stadion”, reageerde Skov Olsen na de wedstrijd. “Beter kan niet. Toen ik jong was scoorde ik heel veel goals op deze manier. Ik schiet graag van ver en dacht ‘waarom niet?’.”

Het laatste doelpunt in clubverband van Skov Olsen, met Bologna, dateerde al van 20 maart 2021. “Het was inderdaad lang geleden dat ik in clubverband scoorde, maar gelukkig scoor ik regelmatig voor de nationale ploeg. Dus dat helpt wel voor de moraal. Het is leuk dat de nieuwe spelers het team kunnen helpen. We gaan door een heel belangrijke periode, we moeten bijna elke wedstrijd winnen.”

© BELGA

Jelle Bataille: “Efficiënt en agressief, dat waren wij totaal niet vandaag”

Antwerp-verdediger Jelle Bataille was doodeerlijk in zijn analyse na de wedstrijd. “Ze waren op alle vlakken beter. Efficiënt en agressief, dat waren wij totaal niet vandaag”, zei Bataille. “Ze zetten heel goed druk en we waren er niet tegen opgewassen. Nochtans wisten we dat op voorhand. We waren klaar voor de wedstrijd en trainden vooraf genoeg op snel voetbal en snelle omschakeling. Ik denk dat we te wisselvallig spelen om een echte titelkandidaat te zijn.”

© BELGA

Faris Haroun: “Frustrerend om vanop de bank toe te kijken”

“Het is een fair resultaat. De eerste helft ging het nog, maar we zakten helemaal in elkaar tijdens de tweede helft”, zei Haroun na de wedstrijd. “We hoopten nog op een counter om de 2-2 te kunnen maken, maar ze scoorden heel snel nog twee keer.”

De middenvelder mocht pas invallen nadat de 4-1 op het bord kwam, terwijl het Antwerpse middenveld simpel weggeblazen werd. “Jullie zagen het ook, het is heel pijnlijk om zo’n wedstrijd te moeten missen en te moeten toekijken vanop de bank zonder ik mijn ploeg kan helpen. We moesten iets goedmaken na het verlies tegen KV Mechelen en dat is niet gebeurd. Het resultaat is pijnlijk, de manier waarop ook. De derby van zondag moeten we winnen om niet in de problemen te komen voor de play-offs.”