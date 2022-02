Franse voetbalbond “zal zich niet verzetten” als Rusland uitgesloten wordt van WK voetbal

Indien men Rusland wil uitsluiten van deelname aan het WK voetbal in Qatar, dan zal wereldkampioen Frankrijk die beslissing steunen. Dat zegt de voorzitter van de Franse voetbalbond in een gesprek met de krant Le Parisien, als reactie op de inval van Russische troepen in Oekraïne.

“De sportwereld, en meer specifiek die van het voetbal, kan niet neutraal blijven. Ik zal mij zeker niet verzetten tegen een uitsluiting van Rusland”, bevestigt Noël Le Graët.

Meerdere landen hebben de voorbije dagen laten weten niet tegen Rusland te willen voetballen in de barrages van het WK. Dat is het geval voor Polen, dat op 24 maart in Moskou tegen de Russen moet spelen, en ook voor Tsjechië en Zweden. Een van die twee landen moet vijf dagen (op 29 maart) later naar Rusland, op voorwaarde dat de Russen Polen kloppen, om er te strijden voor een WK-ticket.

De Franse bondsvoorzitter deelt de visie van de drie landen. “Hoe kunnen wij ons in dergelijke dramatische omstandigheden inbeelden voetbal te spelen tegen dat land”, vraagt hij zich af.

De wereldvoetbalbond FIFA nam vooralsnog geen positie in tegenover Rusland. Voorzitter Gianni Infantino wilde afgelopen donderdag enkel kwijt dat “erg bezorgd te zijn om de tragische en verontrustende situatie”.

De Europese voetbalbond UEFA ondernam wel al actie en verhuisde de finale van de Champions League van Sint-Petersburg naar Parijs. Bovendien mogen er tot nader order geen UEFA-matchen meer worden gespeeld op Russische of Oekraïense bodem.