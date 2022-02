Emotionele ambassadeur van Oekraïne vraagt meer steun van bondgenoten: “Elk uur kost ons mensenlevens”

Jehor Pyvovarov, de hoogste vertegenwoordiger van Oekraïne in België, was zondag te gast in de Zevende Dag op Eén. De diplomaat getuigde emotioneel over de situatie in zijn land na de invasie van Rusland en riep strijdlustig op om meer steun te bieden aan Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland. “Het gestoorde Russische regime vermoordt burgers en wij zijn intriest over deze waanzin”, klonk het. Pyvovarov kan niet begrijpen waarom zijn land niet op de steun van de NAVO kan rekenen. “Dit is een misdaad tegen de mensheid. Waartegen moet de NAVO zich verdedigen als het zich niet hiertegen verdedigt?”