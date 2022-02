IN BEELD. Club Brugge-fans steken hun Oekraïense speler Eduard Sobol een hart onder de riem

De inval van Russische troepen in Oekraïne laat ook de voetbalwereld niet onberoerd. De fans van Club Brugge lieten zich op dat vlak zondag van hun fraaiste kant zien tijdens de match tegen Antwerp. Het Oekraïense blauw en geel was prominent aanwezig in het Jan Breydelstadion, en de Oekraïener Eduard Sobol kreeg onder meer met spandoeken steun. Sobol werd warm onthaald toen hij in de slotfase mocht invallen en bedankte door bij de vieringen na de wedstrijd de speaker in de hand te nemen.