Antwerpen

“De laatste weken ging Yornn razendsnel achteruit. Zijn lichaam was op. De tumor had gewonnen”. Omringd door zijn naasten is politieman Yornn Van de Wal (29) deze week vredig ingeslapen. Enkele dagen voor de geboorte van zijn tweede kindje, een zoon, verloor hij een verbeten strijd tegen een ongeneeslijke hersenkanker.