Meer vraag naar jodiumtabletten sinds Russische invasie

Ook bij het Crisiscentrum maken ze gewag van een lichte stijging, maar in het weekend is het moeilijk om concrete cijfers te verzamelen. “Voor de duidelijkheid, elke Belg kan die gratis in huis halen bij zijn of haar apotheker”, zegt woordvoerder Yves Stevens.

De tabletten worden sinds 2018 gratis verdeeld in een straal van honderd kilometer rond de nucleaire sites. In de praktijk gaat het om het hele Belgische grondgebied. Het stadje Antoing in Henegouwen was het enige stukje België dat buiten die radius rond Doel en Tihange viel, maar die werden uiteindelijk toch ook meegenomen. De publieke interesse voor de tabletten was altijd eerder lauw, maar nu is er weer wat meer aandacht.

De APB waarschuwt er wel voor dat het weinig zin heeft om die pillen zo maar te slikken. “De overheid zal wel waarschuwen als het ooit echt zo ver komt”, zegt de woordvoerder. (agy)