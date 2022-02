E40 volledig versperd na ongeval in Aalter

Door een verkeersongeval op de E40 in Aalter is de snelweg richting binnenland volledig versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum zondag. Wie na een dagje aan de kust naar huis wil, krijgt wellicht af te rekenen met lange files.

Het ongeval met een motorrijder gebeurde rond 17 uur op de E40 richting binnenland. Momenteel is de snelweg daardoor volledig versperd. Er staat een file van voor Beernem tot in Aalter. Ook van Jabbeke tot Brugge is het op dit moment al aanschuiven.

Vooral de vele dagjestoeristen moeten rekening houden met veel verkeershinder. Het Vlaams Verkeerscentrum adviseert het verkeer richting Antwerpen om in Brugge de A11 te nemen. Zo kunnen ze via de E34 toch nog op hun bestemming geraken. Ook richting Gent is die route een optie. Het alternatief is om in Brugge de E403 richting Kortrijk te nemen, en dan via de E17 naar Gent te rijden.