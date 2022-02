Minister van Energie Tinne Van der Straeten pleit voor Europees plafond op gasprijs

“We kunnen niet langer wachten met een forse ingreep te doen, en dat wil zeggen dat we nu eindelijk moeten gaan bekijken op welke manier we de gasprijs kunnen plafonneren”, zo zei Van der Straeten. “We gaan moeten afspreken naar welk prijsniveau we willen terugkeren van voor de prijzen zo snel gestegen zijn, en dan op de eindfactuur die geplafonneerde prijs hanteren. Zoiets kan je niet land per land doen, dat moet op Europees niveau gecoördineerd worden.”

In België herhaalt de minister voorstander te zijn van een permanente btw-verlaging naar 6 procent van zowel elektriciteit als gas. De btw op elektriciteit werd al tijdelijk verlaagd naar 6 procent.

“De combinatie van op Europees niveau goed reguleren hoe we de gasprijs kunnen plafonneren, samen met op nationaal niveau gerichte maatregelen nemen, kan ervoor zorgen dat we de energiefactuur weer beheersbaar maken voor iedereen”, aldus nog Van der Straeten.

Aanleiding voor de spoedvergadering maandag is de inval van Rusland in Oekraïne, die de vrees voor stijgende gas- en energieprijzen doet toenemen.

Wat betreft het dossier van de kernuitstap, herhaalde de minister dat er op 18 maart beslist zal worden. Ze wees er wel op dat we in “een nieuwe wereld” zitten. “Er is oorlog op het Europese continent.” De beslissing zal ook met die nieuwe realiteit rekening houden. “Elk onderdeel komt op tafel”, klonk het. “De mensen verwachten professionaliteit van ons.”