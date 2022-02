Tarik Tissoudali draagt zege op aan Oekraïense ploegmakker: “Deze overwinning is voor Roman Bezus”

Tarik Tissoudali vatte het na afloop mooi samen: “We dragen deze overwinning op aan Roman, deze zege is voor hem. We weten dat Roman het ontzettend moeilijk heeft. Je merkt dat hij voortdurend met zijn telefoon in de weer is. Ik zou ook niet weten wat er me overkomt als er in mijn vaderland oorlog zou uitbreken en mijn ouders daar nog zouden leven.”

Tissoudali was uiteindelijk opnieuw de verlosser voor de Buffalo’s met zijn goal. “Ik was van plan naar Roman te lopen, maar toen vergat ik het. Maar na de match hebben we dat meteen rechtgezet.”(ssg)