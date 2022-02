Mensen staan in de rij aan de supermarkt. — © AFP

Het plan van de Russen om Oekraïne in enkele dagen te overrompelen, lijkt niet te lukken. Nog altijd hebben de Oekraïners hun hoofdstad Kiev in handen, en in Kharkov heroverden ze het stadhuis. Voor de burgers dreigt een lange periode van instabiliteit en onzekerheid.