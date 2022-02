Kopzorgen bij het leger door snelle opmars naar Roemenië voor NAVO: “We zijn nog op zoek naar voldoende pantserwagens”

Premier Decroo is volmondig ingegaan op de vraag van de NAVO om de oostgrens te versterken. Alleen ondervindt het Belgische leger grote moeilijkheden om z’n ‘rapid reaction force’ tijdig en adequaat bewapend in Roemenië te krijgen. “De voorziene compagnie heeft niet voldoende eigen pantservoertuigen. Ook niet genoeg raketwerpers om zich eventueel te verdedigen, want de premier heeft die aan Oekraïne geschonken. Dit wordt gevaarlijk zo”, klinkt het in defensiekringen.