Volgens de Oekraïense ambassade in Brussel heeft al “een veertigtal” mensen zich gemeld om te gaan strijden in Oekraïne. “Enkele tientallen zijn Belgen zonder enige link met Oekraïne”, horen we op de ambassade. “Ze geven aan de buitengrenzen van Europa te willen beschermen tegen de agressor, tegen Rusland.”