Russische centrale bank verliest toegang tot buitenlandse tegoeden en dat zullen de banken én de bevolking voelen

Een vrouw verlaat een wisselkantoor in Sint-Petersburg. — © EPA-EFE

Is de roebel bestand tegen de Europese strafmaatregelen? Het is dé vraag die de internationale markten zal domineren vandaag. Want naast een verbanning uit het internationale betaalsysteem Swift kondigde Commissievoorzitter Urusula von der Leyen ook aan dat de buitenlandse deviezen van de Russische Centrale Bank worden bevroren. “Op die manier verliest Rusland een sterke hefboom om de roebel te ondersteunen.” En door de andere sancties wordt net dat wellicht heel belangrijk.