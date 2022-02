Belgen vast in Moskou nu Europees luchtruim verboden is voor Russische vliegtuigen: “We worden in de steek gelaten”

Een vliegtuig met veertig Belgen was op­gestegen vanuit Moskou, maar moest halverwege terugkeren omdat het Europese luchtruim verboden terrein is geworden voor alle Russische vliegtuigen. “We worden in de steek gelaten”, zeggen de passagiers. In totaal zijn er nog zowat duizend Belgen in Rusland.

Het vliegtuig van Aeroflot moest normaal tegen 17 uur landen in Brussel, maar keerde ­boven de Baltische Zee plots terug naar Moskou. “We zitten hier gewoon vast en we worden in de steek gelaten in oorlogsgebied”, zegt Erik Everaert vanuit de luchthaven van Moskou aan VTM. “Onze kredietkaarten werken niet en we krijgen de ambassade niet te pakken”, zegt een andere passagier.

De Europese Unie besliste gisteren om het volledige Europese luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen. Ze mogen niet meer landen of opstijgen en zelfs niet overvliegen. De regel geldt voor privévliegtuigen van Russische oligarchen, maar dus ook voor passagiersvliegtuigen met Europeanen aan boord. “Het zijn manieren om de economische handel van het land stil te leggen”, zegt luchtvaarteconoom Eddy Van De Voorde (UAntwerpen).

Volgens Buitenlandse Zaken zijn er in totaal zowat duizend Belgen in Rusland, onder wie minimaal tachtig reizigers. Het kunnen er ook meer zijn, omdat het niet verplicht is om je reis te registreren bij Travelers Online. “We hebben hen de voorbije dagen meermaals proactief gecontacteerd met de informatie dat de situatie erg onvoorspelbaar was en dat het luchtruim mogelijk zou sluiten”, klinkt het. “Er is een reëel risico dat reizigers voor een onbepaalde duur in Rusland geblokkeerd raken”, staat sinds vrijdag op de website van Buitenlandse Zaken.

Wie vast zit, kan proberen om met de bus of trein naar de Finse hoofdstad Helsinki te geraken. “Al is niet zeker dat alle nationaliteiten worden toegelaten, want ook Rusland is boos”, horen we bij Buitenlandse Zaken. Een ander advies is om naar Kazachstan, het Midden-Oosten of zelfs ­Tokio te vliegen en vandaaruit naar Europa te komen.(kba, evdg)