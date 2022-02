Het verzet is meer dan een legertje amateurs: hoe Oekraïne al lang een uitgekiend plan klaar had voor een mogelijke invasie

Het verzet in Oekraïne is zo heroïsch en onverwacht sterk dat het de Russische opmars vertraagt. De beelden van het uitdelen van wapens aan wachtende burgers of de oproepen om molotovcocktails te maken, doen denken aan oude oorlogsfilms. Toch is het allemaal minder amateuristisch dan het lijkt. Oekraïne had een plan gebaseerd op old school guerrilla en de lessen die het leerde na de nederlaag aan de Krim.