Zeker tien doden bij ontploffing in Colombiaanse steenkoolmijn

Minstens tien mijnwerkers zijn zaterdagavond omgekomen bij een explosie in een steenkoolmijn in Colombia. Nog eens vijf anderen worden vermist, zo maakte de mijnbouwautoriteit van het Zuid-Amerikaanse land zondag bekend op Twitter.

Een mogelijke oorzaak voor de explosie in de La Chapa-mijn in de centraal-Colombiaanse stad Tasco werd aanvankelijk niet genoemd. Lokale media meldden dat er methaangas was ontbrand.