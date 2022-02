Vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne gaan maandagochtend (met vertraging) van start

De vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou over het conflict in Oekraïne zouden maandagochtend van start gaan. Dat berichtten de Oekraïense nieuwswebsite Ukrayinska Pravda en het Russische persbureau TASS.

Normaal waren de gesprekken zondag al van start gegaan. Wegens logistieke problemen bij de Oekraïense delegatie zouden ze vertraging opgelopen hebben, aldus TASS op basis van anonieme bronnen. De Russische delegatie was al uit de Wit-Russische stad Minsk vertrokken naar de grens met Oekraïne. De onderhandelingen zouden daar in de buurt van de rivier Pripjat plaatsvinden.

Oekraïne had zondag ingestemd met de gesprekken, terwijl de gevechten in belangrijke Oekraïense steden nog aan de gang waren en nadat Russisch president Vladimir Poetin had gedreigd met nucleaire afschrikkingsmiddelen. “Ik geloof niet dat deze ontmoeting een resultaat zal opleveren”, zei Oekraïense president Volodimir Zelenski.