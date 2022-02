Commissievoorzitter Von der Leyen pro toetreding van Oekraïne tot EU: “Ze zijn één van ons”

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft zich uitgesproken voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Gevraagd door een verslaggever van de zender Euronews over de toelating van het land tot de Unie, antwoordde ze zondag: “Mettertijd zullen ze inderdaad bij ons horen. Ze zijn een van ons en we willen ze erin.” Ze benadrukte ook dat er reeds op verschillende gebieden wordt samengewerkt.

Zaterdag had de Oekraïense president Volodimir Zelenski aangedrongen op een besluit. “Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie eens en voor altijd te beëindigen en een besluit te nemen over Oekraïnes lidmaatschap van de EU,” zo schreef hij op Twitter.

Oekraïne werkt al enige tijd toe naar een toetreding tot de Unie. De doelstelling is sinds 2019 ook in de grondwet verankerd.