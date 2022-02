Japan wil kernwapenvrij blijven

Eerder had de voorganger en partijgenoot van Kishida, Shinzo Abe, zich uitgesproken voor een debat over kernwapens met het oog op de Russische invasie in Oekraïne. Hij noemde onder meer de mogelijkheid om Amerikaanse kernwapens in eigen land toe te laten, zoals dat ook het geval is voor de landen die lid zijn van de NAVO. Maar dat zou niet verenigbaar zijn met de drie principes van Japan, aldus Kishida.