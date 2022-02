Dit is er vannacht gebeurd in Oekraïne: explosies in Kiev, Russen proberen doorbraak te forceren

Het conflict in Oekraïne gaat maandag zijn vijfde dag in. Rusland probeert nog steeds de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen, en laat daarvoor extra gevechtsvliegtuigen aanrukken. Er vielen inmiddels al honderden doden aan beide zijden van het conflict. Nabij de kerncentrale van Tsjernobyl zouden maandagochtend vredesgesprekken van start moeten gaan, maar de hoop op een snelle doorbraak is klein.

Het was vannacht enkele uren relatief rustig in Kiev, maar volgens de Oekraïense Staatsdienst voor Speciale Communicatie en Informatiebescherming werden maandagochtend explosies gehoord in de hoofdstad en in de tweede grootste stad Charkov. In Tsjernihiv, ten noorden van Kiev, zou een raket een residentieel gebouw in het centrum van de stad hebben geraakt, waardoor een brand is uitgebroken. Het is niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er vielen. De Zuid-Oekraïense kustplaats Berdjansk is nu wel in Russische controle, aldus de burgemeester. Russische troepen kwamen om 20.00 uur het stadhuis binnen.

Volgens het Oekraïense leger gaat het Russische offensief richting Kiev door. In het noorden van de stad heeft het Russische leger geprobeerd een pontonbrug te bouwen, om zo de rivier Irpin over te steken, aldus de Oekraïense legertop. Een andere poging om de voorstad Irpin, net buiten Kiev, in te nemen zou mislukt zijn. En vanuit de Krim zouden wel Russische gevechtsvliegtuigen op weg zijn naar verscheidene Oekraïense steden. Kiev, de zuidelijke steden Mykolajiv en Cherson, en Charkov zouden tot de doelwitten behoren. De informatie is niet officieel bevestigd.

Kiev hield dus ook de vijfde nacht na de Russische invasie stand. “We zullen de hoofdstad niet opgeven, Oekraïne is al aan de winnende hand”, zei de Oekraïense minister van Defensie maandagochtend. Hij riep de Russen op het land te verlaten. “Het heeft geen zin om Oekraïners te intimideren. Het zal niet mogelijk zijn om onze verdedigers te breken.”

4.500 Russen gesneuveld, 352 dode burgers

Het aantal Russen dat inmiddels gesneuveld is in het conflict, is volgens het Oekraïense leger opgelopen tot zowat 4.500. Er werden ook Russische helikopters, tanks en andere gevechtsvoertuigen vernietigd, luidt het. De getallen die de Oekraïners bekendmaken, kunnen niet onafhankelijk bevestigd worden. Rusland heeft zelf al aangegeven dat er slachtoffers vielen in eigen rangen, maar gaf geen cijfers.

Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook al 352 Oekraïense burgers gedood sinds de Russische invasie, waaronder 14 kinderen. Nog volgens het ministerie geraakten 1.684 mensen, waaronder 116 kinderen, gewond. Het dodental loopt op, maar helemaal betrouwbare cijfers zijn er nog niet.

Vredesgesprekken gaan van start

Maandagochtend gaan de vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou van start. Normaal waren die gesprekken zondag al van start gegaan, maar wegens “logistieke problemen” bij de Oekraïense delegatie zouden ze vertraging opgelopen hebben. De Russische delegatie was al uit de Wit-Russische hoofdstad Minsk vertrokken naar de grens met Oekraïne. De onderhandelingen zouden daar in de buurt van de rivier Pripjat plaatsvinden. Al is de hoop op een snelle doorbraak klein: “Ik geloof niet dat deze ontmoeting een resultaat zal opleveren”, zei Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Roebel verliest bijna 30 procent

Het conflict heeft ook economische gevolgen: de roebel verloor maandagochtend bijna 30 procent ten opzichte van de dollar. De achteruitgang van de Russische munt komt er na nieuwe internationale sancties tegen Moskou.

De prijs van een vat West Texas Intermediate ruwe olie is maandag dan weer met meer dan 6 procent gestegen, en die van Brent ruwe olie met meer dan 5 procent. Handelaars maken zich steeds meer zorgen over een energiecrisis. “De terugtrekking van een aantal Russische banken uit Swift zou kunnen leiden tot een verstoring van het olieaanbod”, zegt Andy Lipow van Lipow Oil Associates in Houston. De handelaars kijken met argusogen naar een vergadering van de OPEC+ woensdag, waarop plannen voor extra productie zullen worden besproken.