Gemiddeld 32 meldingen per maand van racisme in het Belgische amateurvoetbal: “Er is nog veel werk aan winkel”

Het voorbije jaar waren er gemiddeld 32 meldingen van racisme per maand in het amateurvoetbal. Ook via het aangepaste scheidsrechtersblad liepen al 204 meldingen binnen.

Een jaar geleden lanceerden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hun gezamenlijke Come Together-actieplan tegen discriminatie en racisme. In diezelfde periode bleek uit een onderzoek van de KU Leuven - in opdracht van de voetbalbond - hoe wijdverspreid racisme in het jeugdvoetbal is.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat het meldpunt een pak vlotter is gevonden door spelers, ouders of andere betrokkenen. Er kwamen 843 meldingen binnen en bijna de helft daarvan - ongeveer 32 per maand - hadden specifiek te maken met racisme op of bij het veld. Andere veelvoorkomende klachten gaan over fatshaming of een gebrek aan speelminuten.

Via het vernieuwde scheidsrechtersblad, sinds dit seizoen van kracht, liepen al 204 incidentmeldingen binnen met betrekking tot discriminatie.

“Onze strijd tegen discriminatie en racisme is en blijft een topprioriteit voor de KBVB. Dat dit noodzakelijk is blijkt uit de vele – ten zeerste te betreuren – incidenten op voetbalterreinen in alle afdelingen. We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet met ons Come Together-plan. Maar er is nog veel werk aan winkel en we zullen ons blijven focussen op onze strijd”, aldus Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

© BELGA

Herhaalde oproep

Bij lichtere vergrijpen ligt de focus nu op dialoog, wie hardleers is wordt doorverwezen naar de disciplinaire voetbalrechtbank die is opgericht. Die zogenaamde Nationale Kamer deed al 75 uitspraken, met sancties gaande van geldboetes en het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren voor clubs tot schorsingen voor spelers, coaches of clubafgevaardigden. Ook alternatieve sancties, zoals een bezoek aan Kazerne Dossin en het AfricaMuseum, behoren tot de opties.

“Maandelijks zijn er 70 discriminatiegevallen gemeld, er is zeker nog een dark number van zaken die gebeuren en niet door de beugel kunnen. Daarom herhalen we onze oproep aan iedereen betrokken bij het Belgische voetbal om elk discriminatiegeval te blijven melden via de RBFA-app of de website van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF. Uit elke melding leren we iets bij waardoor we in de toekomst nog gerichter op de verschillende niveaus en met de verschillende actoren stappen kunnen nemen om discriminatie een halt toe te roepen”, stelt woordvoerder Pierre Cornez.