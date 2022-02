Danny sensibiliseert met opmerkelijk spandoek: “Het is wel degelijk een Russisch bedrijf”

“Misschien weten niet alle Limburgers dit. Maar Lukoil is wel degelijk een Russisch bedrijf. De CEO is een Rus, en hij staat zelfs op de lijst van personen die gesanctioneerd worden vanuit de Europese Unie. Van elke euro die je hier gaat tanken gaat automatisch een stuk naar Rusland, en dus ook naar de oorlog. Wij als burgers kunnen misschien niet zo heel veel doen, maar we gaan toch vooral de oorlog ook niet steunen? Je kan net zo goed een kilometer verder naar een volgend tankstation rijden. Ook al is het misschien een paar eurocent duurder: je helpt de invasie in Oekraïne tenminste niet. Ik wou de mensen daar even bewust van maken. Vandaar dus dit spandoek. Of ik al reactie gehad heb? Ja hoor: er zijn al foto’s gemaakt en die worden druk gedeeld. En nu staat het dus ook nog op hbvl. Missie geslaagd, toch?”

Tom De Bruyckere, een woordvoerder van Lukoil, reageert: “Het klopt niet dat de CEO van Lukoil, meneer Alekperov, op een Europese sanctielijst zou staan.”

LEES OOK. Poetin pakt uit met het ultieme dreigement: hoe groot is de kans dat hij echt nucleaire wapens inzet?

LEES OOK. Hoe de Russische troepen door doodgewone burgers worden gesaboteerd

LEES OOK. Volg hier live de laatste updates van de oorlog in Oekraïne

TR / JBx