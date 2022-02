Truck met oplegger knalt tegen boom in Lanklaar

Maandag rond 7.30 uur is op de Boslaan in Lanklaar een truck met oplegger tegen een boom gereden. De chauffeur moest door de brandweer uit zijn totaal vernielde cabine bevrijd worden en raakte gewond.

Het ongeval deed zich voor op de Boslaan in Lanklaar richting As, ter hoogte van het bedrijventerrein Teutelberg tussen de Pannenhuisstraat en de Nationaal Parklaan. Om een onbekende reden week de chauffeur van de Nederlandse truck van de baan af en knalde die tegen een boom. De cabine van de vrachtwagen werd totaal verhakkeld.

Door de klap tegen de eeuwenoude eik werden ook heel wat dikke takken van de boom over de Boslaan geslingerd. Daardoor kon het verkeer maar stapvoets passeren. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaats om de chauffeur uit zijn verhakkelde cabine te bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer zaagde daarna de takken van de bomen op de Boslaan doormidden om ze aan de kant te ruimen. De oplegger was geladen met twee palletten producten in plastic zakken. Die waren door de klap gaan schuiven. De politie Maasland kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden en de vaststellingen te noteren. (mmd)

© Mark Dreesen