Zowaar positieve geluiden in de Britse pers over Romelu Lukaku (die goal ontzegd werd): “Een bemoedigend optreden”

Geen derde prijs van het seizoen voor Chelsea. The Blues moesten het in een razend spannende League Cup-finale afleggen tegen Liverpool in de strafschoppenreeks: 11-10. Romelu Lukaku was opnieuw invaller bij Chelsea, maar had zijn meerwaarde volgens de kritische Britse pers.

De Rode Duivel viel in de 73ste minuut in voor Mason Mount. Lukaku kreeg twee keer de kans om de partij te beslissen. In de reguliere speeltijd dwong hij Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher tot een uitstekende save met een deviatie op een voorzet van Marcos Alonso. In de verlengingen deed Lukaku de netten trillen na een uitstekende loopactie en dribbel in de zestien. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor nipt buitenspel.

Lukaku scoorde dan wel vlotjes zijn penalty, maar zag doelman Kepa de zijne missen waardoor Chelsea met lege handen achterbleef. Zijn prestatie leverde de spits wel goeie punten op.

The Evening Standard - 8

“Lukaku won Chelsea bijna de League Cup in de extra tijd en had geen geluk toen de VAR zijn doelpunt in de verlengingen afkeurde terwijl hij gelijk leek te staan met de laatste verdediger van Liverpool. Maar het was een bemoedigend optreden vanaf de bank en Lukaku trapte ook vol vertrouwen zijn strafschop tegen de netten.”

Sky Sports - 7

“Zijn plek op de bank en zijn moeilijkheden bij Chelsea waren opnieuw een groot verhaal richting deze finale. Maar tot twee keer toe antwoordde Lukaku ei zo na met zijn voeten. Zijn flick bij de eerste paal werd goed gered en zijn knap doelpunt in de verlengingen werd afgekeurd. Lukaku werd ook een assist ontzegd door de misser van Kai Havertz, maar hij scoorde wel zijn elfmeter.”

The Daily Express - 6

“Hij had het initieel wat moeilijk om meteen gevaarlijk te zijn na zijn invalbeurt, maar Lukaku won de wedstrijd bijna op het einde. Zij het niet dat Kelleher zijn inzet op briljante wijze redde met de voeten. In de verlengingen scoorde Lukaku wel toen hij Konaté eraf liep en dribbelde, maar heel nipt buitenspel zorgde ervoor dat dit feestje niet doorging. Lukaku maakte geen fout bij zijn elfmeter.”

The Daily Mail - 6