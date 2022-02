Gas- en olieprijzen schieten de hoogte in door oorlog in Oekraïne: “We hebben sowieso een probleem op het vlak van afhankelijkheid”

“Voor gas zijn we zo’n 4 tot 6 procent afhankelijk van Rusland, voor olie is dat 30 procent. Voor uranium zijn we zo’n 20 procent afhankelijk van Rusland en 19 procent van Kazachstan. We hebben dus sowieso een probleem op het vlak van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen”, zegt Van der Straeten op Radio 1.

Voor het gas zou er geen onmiddellijk probleem zijn volgens de minister, maar de prijsverhoging zal wel voelbaar zijn. Daarom komen de Europese ministers van Energie maandag tijdens een spoedvergadering samen. “We zullen ons buigen over een offensief”, zegt Van der Straeten.

De minister wil tijdens dat spoedoverleg duidelijk maken dat er serieuze maatregelen nodig zijn, ze wil namelijk de gasprijs laten plafonneren en de andere prijzen laten reguleren. “We zien door het conflict een onmiddellijke stijging van de factuur, en die opwaartse druk wil ik er afhalen. Ik wil een niveau voor een prijsreferentie afspreken dat redelijk is, zoals die voor de crisis. Ik wil het vastklikken op het niveau van de consument, zodat die prijs wordt doorgefactureerd. Dat kan niet zomaar, maar waar een wil is, is een weg. In uitzonderlijke situaties zijn uitzonderlijke maatregelen nodig.”

Maar de beslissing zal nog niet vandaag gemaakt worden, want woensdag komt de Europese Commissie nog met een voorstel. “De bedoeling van vandaag is dat de landen samen een statement maken. Want vorige week is de gasprijs op enkele uren tijd met 30 procent gestegen. Die prijzen gaan hoog blijven, maar we willen de rust laten terugkeren. En dat zowel op korte als op lange termijn”.

Gaslevering stopzetten

Op de vraag of Rusland de gaslevering kan stopzetten, wilde de minister maandag geen antwoord geven. Maar ze legde wel uit wat er dan zou gebeuren: “We hebben een solidariteitsmechanisme. In eerste instantie zullen wij daar weinig hinder van hebben omdat we weinig gas hebben uit Rusland en in de haven van Zeebrugge komt ook LNG, vloeibaar gas, toe. Andere landen zullen wel maatregelen moeten nemen, dat kan door bijvoorbeeld sommige industrieën te onderbreken. Maar ook dat wordt vandaag besproken.”