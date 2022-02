Hoe personeelstekort vreet aan zorgkwaliteit in onze rusthuizen: “Eén kleine opmerking van bewoner kan de druppel zijn bij zorgkundige”

Het is crisis in de Vlaamse rusthuizen. Het personeelstekort dat al jarenlang sluimert, neemt sinds de coronacrisis ongekende proporties aan. Dat blijkt uit controles van de zorginspectie, waarbij vier op de tien woonzorgcentra onder de personeelsnorm zitten. Ook voor de bewoners zijn de tekorten pijnlijk voelbaar. In het beste geval moeten zij het met een kattenwasje stellen, in het slechtste geval blijft medicatie liggen of wordt een wonde te laat opgemerkt. “Ik wil niet weten hoe het eraan toegaat wanneer ik niet bij mijn moeder ben om te helpen.”