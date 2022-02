Weyts investeert 180 miljoen euro in nieuwe plaatsen in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt 180 miljoen euro vrij voor extra plaatsen in de klas. Het gaat om 2.000 plaatsen in het basisonderwijs, 11.000 plaatsen in het secundair en 1.800 plaatsen in het buitengewoon onderwijs.

De verdeling gebeurt op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die in beeld brengt waar in 2027-2028 een plaatstekort wordt verwacht. Volgens de derde editie van die monitor wordt tegen 2027-2028 in het basisonderwijs globaal gezien geen plaatstekort meer verwacht. Enkel in specifieke regio’s zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand (Vilvoorde, Halle) zouden er extra plaatsen nodig zijn.

Door de demografische evolutie zouden er zonder ingrepen wel ongeveer 40.000 plaatsen tekort zijn in het secundair onderwijs: 10.000 in het BSO, 13.000 in het ASO en 17.000 in het TSO. Op vraag van minister Weyts bracht de capaciteitsmonitor ook voor het eerst de noden van het buitengewoon onderwijs in kaart. Daar zijn in het basisonderwijs tegen 2027-2028 nog 3.500 plaatsen nodig en in het secundair onderwijs nog 4.000 plaatsen.

Regio’s met plaatstekort

De 180 miljoen euro wordt doelgericht ingezet op regio’s waar een plaatstekort wordt verwacht. In het gewoon basisonderwijs gaat het onder meer over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand (Vilvoorde, Halle, Dilbeek en Beersel). In het secundair onderwijs gaat het onder meer over de grote steden (Antwerpen, Brussel en Gent), centrumsteden zoals Kortrijk en Mechelen en de Vlaamse Rand (Dilbeek, Halle, Vilvoorde). Voor het buitengewoon onderwijs zal er samen met de onderwijsverstrekkers bekeken worden waar en op welke manier de extra plaatsen het beste gerealiseerd worden.