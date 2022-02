5.977 kernkoppen, genoeg om de wereld te vernietigen. Zoveel nucleaire wapenkracht heeft Russisch president Vladimir Poetin ter beschikking. Is een aanval ermee écht mogelijk, nu hij de wapens schietklaar heeft laten maken? “Als het tot een open militair conflict komt, dan is Europa een realistisch doelwit. Brussel of Bergen, dat zijn mogelijkheden.”