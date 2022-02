Brussels Airlines neemt twee extra vliegtuigen in gebruik: “Door snellere herstelling van de markt dan verwacht”

Brussels Airlines, onderdeel van de Duitse groep Lufthansa, breidt zijn vloot sneller uit dan eerst gepland. Met een extra Airbus 319 en een extra A320 wil de maatschappij haar marktaandeel vergroten, zegt CEO Peter Gerber. “Het vrijetijdssegment in de markt heeft zich sneller hersteld dan oorspronkelijk verwacht en we zien ook een langzame maar gestage toename van de vraag naar zakenreizen.”

In 2020 had de maatschappij haar vloot voor korte en middellange trajecten teruggebracht van 42 naar 30 toestellen. Dat worden er in de zomer dus 32. De leasing van een A319 wordt verlengd tot oktober en de ingebruikname van een A320 wordt enkele maanden vervroegd naar juni. Brussels Airlines zegt daarmee 80 procent van de zomerproductie van 2019 te kunnen aanbieden.

LEES OOK. Wie het vliegtuig neemt voor korte vlucht betaalt vanaf 1 april 10 euro extra: geldt vliegtaks voor iedereen? En hoe verloopt het praktisch? (+)

Aanwervingen

De vlootuitbreiding maakt het mogelijk voor piloten met een deeltijds contract om twee jaar vroeger dan gepland terug te keren naar een voltijds regime. Bij het cabinepersoneel zijn aanwervingen bezig. Brussels Airlines neemt eerst contact op met mensen die hun contract in 2020 niet verlengd zagen door de coronacrisis en het besparingsplan. De maatschappij vroeg 165 mensen om terug te kregen, 135 hebben toegezegd.

Van een mogelijke luchtruimsluiting in Rusland zou Brussels Airlines overigens niet veel hinder ondervinden. Het biedt immers geen vluchten naar Azië aan. Er waren wel plannen om over een maand weer te vliegen naar de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg. Plannen voor vluchten naar de Oekraïense hoofdstad Kiev waren eerder al wegens de beperkte vraag op de lange baan geschoven.