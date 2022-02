We moeten praten over Mbappé: bij PSG staat hij nu al gelijk met Zlatan, op zijn 23ste heeft hij betere cijfers dan Messi en Ronaldo

“Dit is heel speciaal”, vertelde Mbappé over zijn 156ste goal voor de club op de website van PSG. “Ik denk het geweldig is om een record van een speler als Ibrahimovic te kunnen evenaren. We weten allemaal wat hij hier verwezenlijkt heeft. Dat betekent dat het om hoge standaarden gaat, dat ik een besloten kring betreed.”

Dat is wel het minste dat je kan zeggen. “Normaal gezien zal ik Zlatan wel voorbij kunnen steken. Dan is er enkel nog Cavani”, wist Mbappé bij L’Equipe. De Uruguayaan is topschutter aller tijden van PSG. Als Mbappé zo verder blijft gaan - hij is nog altijd maar bezig aan zijn vijfde seizoen in de hoofdstad - zou het record van Cavani er ook aan moeten gaan.

Enige voorwaarde: dat Mbappé deze zomer in Frankrijk blijft voetballen en afziet van een transfer naar Real Madrid, de club waar hij al zolang aan gelinkt wordt. “We zullen zien wat gebeurt, zo’n titel is niet iets wat je zomaar aan de kant kunt schuiven”, zei hij.

Meer dan 60 goals meer dan Messi en Ronaldo

Sowieso is Mbappé bezig zich te ontwikkelen tot één van de beste, zoniet de beste speler aller tijden. Toch wat cijfers betreft. In de recente geschiedenis is Cristiano Ronaldo de onbetwiste koploper. De Portugees telt op zijn 37ste 804 doelpunten. De twee jaar jongere Lionel Messi zit momenteel aan 759 stuks.

Met zijn twee treffers tegen Saint-Etienne van afgelopen weekend zit Mbappé nu aan 207 carrièregoals in niet eens zes volledige jaren als profspeler. Op zijn leeftijd van 23 jaar en 68 dagen telt hij daarmee een flinke voorsprong op Messi en Cristiano Ronaldo toen zij dezelfde leeftijd hadden. Messi zat toen nog ‘maar’ aan 144 goals, Cristiano Ronaldo aan 113 treffers. De twee tenoren van het wereldvoetbal speelden in de beginjaren van hun carrière wel allebei eerder als winger, terwijl Mbappé altijd spits geweest is.

Nu ook de man van de laatste pass

Tegen Saint-Etienne bewees Mbappé met een heerlijke assist met de buitenkant van de voet dat hij intussen meer is dan de supersonische doelpuntenmachine die hij vooral in de beginjaren van zijn carrière was. De Fransman, die in 2018 al wereldkampioen werd, heeft nu ook meer oog voor zijn ploegmaats.

Dit seizoen is het eerste in zijn carrière waarin hij ook qua assists in de dubbele cijfers komt. In de Franse Ligue 1 is hij nu niet alleen topschutter, maar ook assistenkoning. Ook wat assists betreft, zijn de statistieken van Mbappé al beter dan die van Messi en Ronaldo op hetzelfde punt in hun carrière: 46 stuks tegenover 37 en 33. Is hij op weg de enige echte GOAT (Greatest Of All Times) te worden? De komende jaren zullen het moeten uitwijzen. Maar als we de cijfers mogen geloven, is hij op dit moment alvast prima op weg.